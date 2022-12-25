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Нове загострення конфлікту? Косово заборонило в'їзд сербському патріарху

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Європа, Неділя 25 грудня 2022 19:32
Нове загострення конфлікту? Косово заборонило в'їзд сербському патріарху Фото: заборона в'їзду у Косово сербському патріарху може стати початком нового конфлікту між країнами (twitter.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Влада частково визнаного Косова заборонила в’їзд сербському патріарху Порфирію, який збирався відвідати Печську патріархію на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Vecernje Novosti.

"Святійший патріарх сербський Порфирій з подивом сприйняв звістку про те, що влада в Приштині 25 грудня заборонила йому поїздку до Печської патріархії, яка є першою і багатовіковою резиденцією Сербської православної церкви і монастирем, ігуменом, тобто старцем якого є патріарх, напередодні великого свята Різдва Христового, яке святкує весь християнський світ", - йдеться в інформації.

Проте патріарх Порфирій все ж таки очікує, що зможе відслужити богослужіння в Печській патріархії і підкреслює, що це рішення "вкрай дискримінаційне" і воно має бути скасовано.

"Повинно бути припинено попрання прав людини і релігійних свобод православних сербів, які проживають в Краї, на землі своїх предків, де сербський народ проживав безперервно протягом щонайменше півтори тисячі років. Тому патріарх молить Бога за мир і доброзичливість між усіма людьми, а особливо молиться за панування миру між сербами та албанцями в Косово та Метохії, де вони жили разом протягом століть", - наводить Vecernje Novosti слова релігійного діяча.

Таке рішення, на думку видання, може загострити відносини із Сербією, які й без того досить напружені. І нагадує, що останнє загострення в Косові почалось після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах. Після цього в муніципалітети зайшли косовські поліцейські, і там були призначені повторні вибори.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Косово Альбін Курті попередив, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією через невдачі на війні проти України.

Нагадаємо, на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.

Що відбувається в Косово та чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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