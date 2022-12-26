На севере Косово возле патруля НАТО раздались выстрелы

На севере Косово рядом с патрулем KFOR (миссия НАТО в этом частично признанном государстве) прозвучали выстрелы, где местные сербы установили блокпосты на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что на момент выстрелов в районе Зубин-Поток никто не пострадал, также не было повреждений транспорта.
В миссии НАТО KFOR не уточнили, откуда именно были произведены выстрелы. При этом прозвучали они в недалеко от места, где установлены баррикады сербов, выставленные активистами, чтобы не дать полиции из Приштины патрулировать район.
По данным сербской газеты "Вечерне новости", в городе Зубин-Поток была слышна автоматная стрельба и произошли столкновения возле баррикад вечером 25 декабря. Перед этим косовский политик Альбин Курти заявлял, что "баррикады не могут продолжаться бесконечно", и запретил патриарху Порфирию въезд в Косово и Метохию.
Местные сербы, население которых составляет около 50 тысяч человек на севере Косово, построили баррикады после того, как 10 декабря полиция арестовала бывшего сербского полицейского по обвинению в нападении на действовавших правоохранителей во время предыдущей акции протеста.
Напомним, на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярине", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.
Также сообщалось, что власти частично признанного Косово запретили въезд сербскому патриарху Порфирию, который собирался посетить Печскую патриархию на территории страны.
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