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Північна Корея запустила кілька балістичних ракет

Вівторок 05 листопада 2024 02:42
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Північна Корея запустила кілька балістичних ракет Фото: КНДР запустила балістичні ракети (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Військові Північної Кореї здійснили запуск декількох балістичних ракет малої дальності в бік моря на схід від Корейського півострова. Японія фіксувала падіння одного зі снарядів, що міг бути ракетою, в Тихому океані.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракети були випущені з району Сарівон у провінції Північний Хванхе у Корейській Народній Демократичній Республіці (КНДР). Це відбулося у понеділок о 22:30 за Гринвічем (вівторок 00.30 за Києвом)

Також південнокорейські військові додали, що "тісно обмінюються інформацією" зі Сполученими Штатами та Японією стосовно такого ракетного запуску, та посилили свої спостереження.

Уряд Японії також зафіксував ракетні запуски з КНДР. Японська берегова охорона поінформувала, що боєприпас, що міг бути балістичною ракетою, уже впав. Як повідомило японське видання NHK, снаряд, судячи з усього, впав за межами виключної економічної зони Японії в океані.

Перед цим північнокорейське державне ЗМІ KCNA опублікувало звіт, у якому сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чен розкритикувала недавні військові навчання США, Японії та Південної Кореї. Вона розцінила такі навчання союзників як загрозу, та заявила, що вони нібито виправдовують ядерну програму Північної Кореї.

Ракетні запуски КНДР

Зазначимо, що перед тим крайній запуск з боку Північної Кореї відбувся минулого тижня, після випробування нової великої міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі під назвою Hwasong-19.

За даними видання Defense Express, КНДР, ймовірно, могла скопіювати ракету Hwasong-19 з російського ракетного комплексу "Ярс". У ЗМІ озвучили припущення, що Пхеньян лише трохи його допрацював.

Додамо, Україна засудила випробування КНДР міжконтинентальної балістичної ракети. У МЗС країни назвали дії Північної Кореї безвідповідальною провокацією.

Наприкінці жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив про те, що КНДР може попросити у Росії технології, пов'язані і тактичною ядерною зброєю. Пхеньян хоче отримати їх в обмін на свої війська, які направив до РФ для допомоги Кремлю у війні проти України.

Також повідомлялося, що наприкінці вересня Північна Корея вирішила підіграти російському диктатору Володимиру Путіну із ядерними погрозами.

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КНДР Північна Корея Запуск ракети
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