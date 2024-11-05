Северная Корея запустила несколько баллистических ракет

Военные Северной Кореи провели запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону моря к востоку от Корейского полуострова. Япония фиксировала падение одного из снарядов, который может быть ракетой, в Тихом океане.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были выпущены из района Сарион в провинции Северный Хванхе в Корейской Народной Демократической Республике (КНДР). Это произошло в понедельник в 22:30 по Гринвичу (вторник 00:30 по Киеву)

Также южнокорейские военные добавили, что "тесно обмениваются информацией" с Соединенными Штатами и Японией относительно такого ракетного запуска, и усилили свои наблюдения.

Правительство Японии также зафиксировало ракетные пуски из КНДР. Японская береговая охрана сообщила, что боеприпас, который мог быть баллистической ракетой, уже упал. Как сообщило японское издание NHK, снаряд, судя по всему, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии в океане.

Перед этим северокорейское государственное СМИ KCNA опубликовало отчет, в котором сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Йо Чен раскритиковала недавние военные учения США, Японии и Южной Кореи. Она расценила такие учения союзников как угрозу, и заявила, что они якобы оправдывают ядерную программу Северной Кореи.

Ракетные запуски КНДР

Отметим, что перед этим крайний запуск со стороны Северной Кореи состоялся на прошлой неделе, после испытания новой крупной межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе под названием Hwasong-19.

По данным издания Defense Express, КНДР, вероятно, могла скопировать ракету Hwasong-19 из российского ракетного комплекса "Ярс". В СМИ озвучили предположение, что Пхеньян немного его доработал.

Добавим, Украина осудила испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. В МИД страны назвали действия Северной Кореи безответственной провокацией.

В конце октября министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил о том, что КНДР может попросить у России технологии, связанные с тактическим ядерным оружием. Пхеньян хочет получить их в обмен на свои войска, которые направил в РФ для помощи Кремлю в войне против Украины.

Также сообщалось, что в конце сентября Северная Корея решила подыграть российскому диктатору Владимиру Путину с ядерными угрозами.