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Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети

Четвер 31 жовтня 2024 01:47
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Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Вадим Ребрина

У четвер Північна Корея провела випробувальний запуск балістичної ракети у напрямку східних вод КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військових Південної Кореї, яку цитує AP.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї у короткій заяві повідомив, що запуск відбувся в четвер вранці, але не навів жодних додаткових подробиць, наприклад, як далеко пролетіла зброя.

Запуск, про який повідомляється, відбувся наступного дня після того, як військова розвідка Південної Кореї повідомила законодавцям, що Північна Корея, ймовірно, завершила підготовку до свого сьомого ядерного випробування і близька до випробувального запуску ракети великої дальності, здатної досягти території Сполучених Штатів.

Сьогодні видання Financial Times повідомило, що до Курської області вже прибули 3 тисячі військових КНДР. Вони знаходяться приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

У США заявили, що можлива участь військових КНДР у війні Росії проти України може призвести до нових форм підтримки Києва західними партнерами.

Посол України в ООН заявив, що Північна Корея участю у війні проти України хоче забезпечити своїх військових досвідом ведення бойових дій, адже війна "може поширитися з Європи на Азійський континент".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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