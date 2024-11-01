КНДР, ймовірно, могла скопіювати ракету Hwasong-19 з російського "Ярсу", - Defense Express

КНДР, ймовірно, могла скопіювати ракету Hwasong-19 з російського ракетного комплексу "Ярс". Не виключено, що Пхеньян лише трохи його допрацював.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

При першому ж погляді на Hwasong-19, як пише видання, "не залишається жодних альтернативних відповідей на питання де саме КНДР взяла цю ракету".

"Бо мова йде про російський "Ярс", або у повністю скопійованому, або частково допрацьовану у бік масштабування заради більших параметрів щодо дальності та корисної ваги", - зазначається в статті.

Так, зокрема, згідно з фото, яке було знято, ймовірно, з головного блоку виведення, можна оцінити сварні шви та припустити, що КНДР отримала від РФ технології для створення бойових блоків із роздільними бойовими частинами з індивідуальним наведенням.

"Hwasong-19 запускається із платформи, яка має 11 осей, а у попередній Hwasong-18 їх було 9. Це може вказувати на те, що Hwasong-19 є збільшеною версією Hwasong-18, розмір та вага якої потребували додавання ще декількох мостів", - зазначають аналітики.

Своєю чергою, як зазначає Defense Express, ракета Hwasong-18 здійснила три успішні польоти у 2023 році.

"Те, що вона створена на російських готових технологіях - взагалі не викликає сумнівів", - резюмують в статті.

Російський ракетний комплекс "Ярс": що про нього відомо

"Ярс" - російський стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного і шахтного базування з поділяється головною частиною.

Розроблений Московським інститутом теплотехніки, є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М". Ракетний дивізіон мобільного варіанту включає три автономні пускові установки комплексу і мобільний командний пункт на багатовісному шасі підвищеної прохідності.

Для "Ярса" не потрібна спеціальна інженерна підготовка місцевості. Комплекс може заходити в лісову місцевість і маскуватися під кронами дерев, якщо ширина і довжина пускової установки дозволяють пройти між деревами, і може бути розгорнуто в бойове положення за лічені хвилини.

Комплекс "Ярс" має систему перерахунку польотних завдань, що дозволяє вести стрілянину ракетою мобільного комплексу з будь-якої точки маршруту патрулювання і не прив'язуватися до заздалегідь призначених позицій пуску.