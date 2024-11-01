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КНДР, ймовірно, могла скопіювати ракету Hwasong-19 з російського "Ярсу", - Defense Express

П'ятниця 01 листопада 2024 12:41
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КНДР, ймовірно, могла скопіювати ракету Hwasong-19 з російського "Ярсу", - Defense Express Фото: ракета Hwasong-19 могла бути скопійована з російського комплексу "Ярс" (кадр з відео)
Автор: Наталія Гурковська

КНДР, ймовірно, могла скопіювати ракету Hwasong-19 з російського ракетного комплексу "Ярс". Не виключено, що Пхеньян лише трохи його допрацював.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

При першому ж погляді на Hwasong-19, як пише видання, "не залишається жодних альтернативних відповідей на питання де саме КНДР взяла цю ракету".

"Бо мова йде про російський "Ярс", або у повністю скопійованому, або частково допрацьовану у бік масштабування заради більших параметрів щодо дальності та корисної ваги", - зазначається в статті.

Так, зокрема, згідно з фото, яке було знято, ймовірно, з головного блоку виведення, можна оцінити сварні шви та припустити, що КНДР отримала від РФ технології для створення бойових блоків із роздільними бойовими частинами з індивідуальним наведенням.

"Hwasong-19 запускається із платформи, яка має 11 осей, а у попередній Hwasong-18 їх було 9. Це може вказувати на те, що Hwasong-19 є збільшеною версією Hwasong-18, розмір та вага якої потребували додавання ще декількох мостів", - зазначають аналітики.

Своєю чергою, як зазначає Defense Express, ракета Hwasong-18 здійснила три успішні польоти у 2023 році.

"Те, що вона створена на російських готових технологіях - взагалі не викликає сумнівів", - резюмують в статті.

Російський ракетний комплекс "Ярс": що про нього відомо

"Ярс" - російський стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного і шахтного базування з поділяється головною частиною.

Розроблений Московським інститутом теплотехніки, є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М". Ракетний дивізіон мобільного варіанту включає три автономні пускові установки комплексу і мобільний командний пункт на багатовісному шасі підвищеної прохідності.

КНДР, ймовірно, могла скопіювати ракету Hwasong-19 з російського &quot;Ярсу&quot;, - Defense Express

Для "Ярса" не потрібна спеціальна інженерна підготовка місцевості. Комплекс може заходити в лісову місцевість і маскуватися під кронами дерев, якщо ширина і довжина пускової установки дозволяють пройти між деревами, і може бути розгорнуто в бойове положення за лічені хвилини.

Комплекс "Ярс" має систему перерахунку польотних завдань, що дозволяє вести стрілянину ракетою мобільного комплексу з будь-якої точки маршруту патрулювання і не прив'язуватися до заздалегідь призначених позицій пуску.

Випробування Hwasong-19

31 жовтня Північна Корея провела випробувальний запуск балістичної ракети Hwasong-19 у напрямку східних вод КНДР. Політ тривав 86 хвилин.

За даними Сеула і Токіо, ракета піднялася на рекордну висоту в 7000 км і впала на захід від острова Окуширі. У КНДР тим часом не надали конкретних деталей про тип ракети, зазначивши лише, що запуск був рекордним за показниками.

Україна засудила випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети. Дії КНДР назвали безвідповідальною провокацією.

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