Пов’язано з ядерною зброєю. Південна Корея розповіла, що КНДР може попросити у Кремля
Північна Корея може попросити у Росії технології, пов’язані і тактичною ядерною зброєю. КНДР хоче отримати їх в обмін на війська.
Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном.
Як зазначив чиновник, Північна Корея, ймовірно, вимагатиме від Росії передачі технологій, пов’язаних з тактичною ядерною зброєю, розробкою міжконтинентальних балістичних ракет, розвідувальних супутників і атомних підводних човнів.
Кім Йон Хен не відповів прямо на питання, чи почне Південна Корея надавати військову допомогу Україні, щоб протистояти КНДР, що суперечило б політиці Сеула не озброювати країни у війні.
На його думку, розгортання військ Північною Кореєю для допомоги Росії не збільшить "ймовірність початку війни на Корейському півострові", але що це може призвести до "ескалації загроз безпеці на Корейському півострові".
Глава Міноборони Південної Кореї відзначив, що навіть, якщо російські передові технології потраплять до КНДР, то Сеул зможе подолати такі виклики на основі співпраці з США та Японією.
Війська КНДР вже у Курській області
Як відомо, Північна Корея направила свої війська в Росію. Вони проходили навчання на сході РФ. За даними видання Financial Times, Росія вже перекинула до Курської області близько 3 тисяч північнокорейських солдатів. Вони перебувають за 50 км від українського кордону і чекають наказів російського командування.
За словами українських розвідників, КНДР загалом перекинула в Росії 12 тисяч військових для участі у війні проти України.
Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що солдати КНДР вступлять у війну проти України у листопаді.
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