Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Східного моря

Подробиць про ракетний запуск з боку Півночі агентство не наводить.

Водночас згідно з заявою Берегової охорони Японії, випущений КНДР об'єкт дійсно міг бути балістичною ракетою.

Перед цим, у четвер, Північна Корея запустила передбачувану міжконтинентальну балістичну ракету в море між Корейським півостровом і Японією, що сталося за кілька годин до вильоту президента Південної Кореї до Токіо на саміт, на якому очікується, що ядерні та ракетні загрози Північної Кореї стануть однією з головних на порядку денному.

У Міноборони Японії 16 березня розповіли, що ракета пробула в польоті близько години та впала поза винятковою економічною зоною країни за 550 км від південної частини Корейського півострова, приблизно за 250 км від острова Хоккайдо.