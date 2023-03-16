КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Східного моря
Північна Корея у четвер, 16 березня, здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
За даними агентства, отриманими від Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету невстановленого типу.
У Міноборони Японії розповіли, що снаряд пробув у польоті близько години та впав за межами виключної економічної зони країни.
"Ракета впала за 550 кілометрів від південної частини Корейського півострова, приблизно за 250 кілометрів від острова Хоккайдо", - поінформував глава відомства.
ЗМІ зазначають, що запуск стався за кілька годин до зустрічі південнокорейського президента Юн Сок Йоля та японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіди.
Лідери країн проведуть у Токіо саміт, на якому очікується, що ядерні та ракетні загрози Північної Кореї стануть одним з головних на порядку денному.
Нагадаємо, 14 березня КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.
Раніше ми писали, що 12 березня Північна Корея запустила невстановлену ракету з підводного човна неподалік міста Сінпо, нібито протестуючи проти навчань США та Південної Кореї.
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