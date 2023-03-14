КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря
Північна Корея сьогодні, 14 березня, запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
У повідомленні об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї йдеться, що моніторинг систем ППО зафіксував пуск із району Чжаньйон у провінції Південний Хванхе між 7:41 та 7:51 ранку за місцевим часом (00:41 та 00:51 за Києвом).
Інформації про збитки не надходило. Як повідомляють японські ЗМІ, уряд проводить збір інформації про запуск. Токіо поки не зробив докладних заяв щодо характеристик ракет.
Раніше ми писали, що 12 березня Північна Корея запустила невстановлену ракету з підводного човна неподалік міста Сінпо, нібито протестуючи проти навчань США та Південної Кореї.
Нагадаємо, з 13 по 23 березня відбуваються спільні навчання США та Південної Кореї "Щит свободи". КНДР вважає ці навчання "підготовкою до війни проти неї", і звернулася до ООН закликати країни скасувати навчання.
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