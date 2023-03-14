ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря

Новость на русском →
Вівторок 14 березня 2023 03:19
КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря Фото: КНДР запустила дві балістичні ракети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея сьогодні, 14 березня, запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

У повідомленні об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї йдеться, що моніторинг систем ППО зафіксував пуск із району Чжаньйон у провінції Південний Хванхе між 7:41 та 7:51 ранку за місцевим часом (00:41 та 00:51 за Києвом).

Інформації про збитки не надходило. Як повідомляють японські ЗМІ, уряд проводить збір інформації про запуск. Токіо поки не зробив докладних заяв щодо характеристик ракет.

Раніше ми писали, що 12 березня Північна Корея запустила невстановлену ракету з підводного човна неподалік міста Сінпо, нібито протестуючи проти навчань США та Південної Кореї.

Нагадаємо, з 13 по 23 березня відбуваються спільні навчання США та Південної Кореї "Щит свободи". КНДР вважає ці навчання "підготовкою до війни проти неї", і звернулася до ООН закликати країни скасувати навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракети КНДР Южная Корея
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто