КНДР запустила ракету, протестуючи проти навчань США і Південної Кореї

В неділю, 12 березня, Північна Корея запустила невстановлену ракету з підводного човна неподалік міста Сінпо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Видання називає пуск "явним протестом" проти спільних навчань США та Південної Кореї.

"Посилюючи моніторинг та пильність, наші збройні сили підтримують стан повної готовності у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться у текстовому повідомленні JCS, направленому журналістам.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що вранці цього дня спостерігав ракету, запущену з міста Сінпо на східному узбережжі Північної Кореї.

Нагадаємо, з 13 по 23 березня відбудуться спільні навчання США і Південної Кореї "Щит свободи".

КНДР вважає ці навчання "підготовкою до війни проти неї", та звернулась до ООН закликати країни відмінити навчання.

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