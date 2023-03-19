RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Фото: КНДР запустила баллистическую ракету у восточного побережья Корейского полуострова (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военные Южной Кореи заявили о запуске КНДР в воскресенье, 19 марта, баллистической ракеты в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

Подробностей о ракетном запуске со стороны Севера агентство не приводит.

В то же время, согласно заявлению Береговой охраны Японии, выпущенный КНДР объект действительно мог быть баллистической ракетой.

Перед этим, в четверг, Северная Корея запустила предполагаемую межконтинентальную баллистическую ракету в море между Корейским полуостровом и Японией, что произошло за несколько часов до вылета президента Южной Кореи в Токио на саммит, на котором ожидается, что ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи станут одной из главных в повестке дня.

В Минобороны Японии 16 марта рассказали, что ракета пробыла в полете около часа и упала вне исключительной экономической зоны страны в 550 км от южной части Корейского полуострова, примерно в 250 км от острова Хоккайдо.

Напомним, перед этим 14 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Перед этим, 12 марта, Северная Корея запустила неустановленную ракету с подводной лодки недалеко от города Синпо, якобы протестуя против учений США и Южной Кореи.

Так, с 13 по 23 марта проходят совместные учения США и Южной Кореи "Щит свободы". КНДР считает эти учения "подготовкой к войне против нее", и обратилась в ООН призвать страны отменить учения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРЗапуск ракеты