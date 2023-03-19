Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Военные Южной Кореи заявили о запуске КНДР в воскресенье, 19 марта, баллистической ракеты в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Yonhap.
Подробностей о ракетном запуске со стороны Севера агентство не приводит.
В то же время, согласно заявлению Береговой охраны Японии, выпущенный КНДР объект действительно мог быть баллистической ракетой.
Перед этим, в четверг, Северная Корея запустила предполагаемую межконтинентальную баллистическую ракету в море между Корейским полуостровом и Японией, что произошло за несколько часов до вылета президента Южной Кореи в Токио на саммит, на котором ожидается, что ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи станут одной из главных в повестке дня.
В Минобороны Японии 16 марта рассказали, что ракета пробыла в полете около часа и упала вне исключительной экономической зоны страны в 550 км от южной части Корейского полуострова, примерно в 250 км от острова Хоккайдо.
Напомним, перед этим 14 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
Перед этим, 12 марта, Северная Корея запустила неустановленную ракету с подводной лодки недалеко от города Синпо, якобы протестуя против учений США и Южной Кореи.
Так, с 13 по 23 марта проходят совместные учения США и Южной Кореи "Щит свободы". КНДР считает эти учения "подготовкой к войне против нее", и обратилась в ООН призвать страны отменить учения.
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