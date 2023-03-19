Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Подробностей о ракетном запуске со стороны Севера агентство не приводит.

В то же время, согласно заявлению Береговой охраны Японии, выпущенный КНДР объект действительно мог быть баллистической ракетой.

Перед этим, в четверг, Северная Корея запустила предполагаемую межконтинентальную баллистическую ракету в море между Корейским полуостровом и Японией, что произошло за несколько часов до вылета президента Южной Кореи в Токио на саммит, на котором ожидается, что ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи станут одной из главных в повестке дня.

В Минобороны Японии 16 марта рассказали, что ракета пробыла в полете около часа и упала вне исключительной экономической зоны страны в 550 км от южной части Корейского полуострова, примерно в 250 км от острова Хоккайдо.