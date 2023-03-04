США і Південна Корея проведуть найбільші за останні п'ять років навчання

Американські та південнокорейські військові оголосили про проведення найбільших спільних навчань за останні п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

На спільній прес-конференції представники південнокорейських та американських військових повідомили, що з 13 по 23 березня вони проведуть навчання "Щит свободи" - командно-штабне тренування з використанням комп'ютерного моделювання для зміцнення їх потенціалів оборони та реагування. У цей же період відбудуться окремі великомасштабні спільні польові навчання Warrior Shield FTX.

Представник американських військових повідомив, що навчання будуть включати вправи зі спільної висадки десанту, а за своїм масштабом вони будуть порівнянні з найбільшими весняними польовими навчаннями союзників Foal Eagle.

Зазначається, що Північна Корея загрожує прийняти "безпрецедентно" рішучі заходи проти таких навчань. Ймовірно, вона відповість на них ракетними випробуваннями, оскільки розглядає подібні маневри як репетицію вторгнення.