Чугуїв атакували понад десяток дронів: постраждали підприємство і навчальний заклад
Росіяни в ніч на 7 листопада масовано атакували дронами Чугуїв, що на Харківщині. На місцях влучань сильна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської голови Чугуєва Галину Мінаєву.
Нещодавно у ЗМІ була інформація, що в Чугуївській громаді було чути більше десятка вибухів. Очільниця міста підтвердила, що на Чугуїв було спрямовано більше 10 ударних дронів.
"Знову мішенню ворога стало наше місто - більше 10 беспілотників ворог спрямував на Чугуїв. Попередньо постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучень сильна пожежа", - поінформувала Мінаєва.
Вона додала, що наразі екстрені служби вже на місці та вживають відповідних заходів.
Обстріли Чугуєва
Нагадаємо, тиждень тому, в ніч на 29 жовтня, росіяни також атакували Харківську область дронами. Основний удар припав на Чугуїв.
В результаті атаки було зафіксовано близько 6 влучень на території приватного підприємства харчової промисловості. Відомо, що спалахнула пожежа на складі готової продукції площею близько 100 квадратних метрів.
Також ми писали, що Чугуїв зазнав дронової атаки ввечері 17 жовтня. У місті було чутно не менше 12 вибухів, після чого були знеструмлені майже всі мікрорайони.