В Украине масштабная ракетная опасность: россияне запустили "Калибры"
В восточных, северных, южных и центральных областях Украины объявлена тревога. Ракетная опасность объявлена в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Крылатая ракета "Калибр" летит через Херсонскую область в направлении Николаевщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог Украины.
Воздушные силы ВСУ предупреждают об опасности ударов беспилотниками в восточных, северных, южных и центральных областях Украины. Там объявлена воздушная тревога.
Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:
Предупреждение о ракетной опасности для Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.
По данным мониторинговых каналов, враг запустил крылатые ракеты морского базирования "Калибр".
Обновлено в 23:20
Группа "Калибров" направляются из Николаевской области на Кропивницкий район Кировоградской области.
Обновлено в 23:24
В Киеве объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 23:25
Крылатые ракеты на границе Николаевщины и Кировоградщины в районе Нового Буга.
Обновлено в 23:31
Группа "Калибров" на Кировоградщине в направлении Черкасской области.
Обновлено в 23:38
Пуски "Кинжалов" в направлении Киева.
Обстрелы Украины
Как писало РБК-Украина, в ночь на 7 ноября Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре в четырех областях: Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской. В результате атак на энергетические объекты было зафиксировано обесточивание потребителей в нескольких регионах.
Также в ночь на 7 ноября российские войска массированно атаковали дронами Чугуев, что в Харьковской области. На местах попаданий произошел сильный пожар. Руководительница города подтвердила, что на Чугуев было направлено более 10 ударных дронов. В результате атаки пострадало гражданское предприятие и учебное заведение. Также полностью уничтожено отделение "Новой почты".