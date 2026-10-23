Південний міст Києва частково перекривають: що зміниться для водіїв і пасажирів

Мешканців і гостей Києва попередили, що сьогодні, 23 жовтня, рух Південним мостом тимчасово перекриють в один бік. Через це змінять свій маршрут і деякі автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Коли саме та в який бік перекривають міст

У КМДА розповіли, що в п'ятницю, 23 жовтня, рух Південним мостом столиці тимчасово перекриють:

орієнтовно з 12:00 до 15:00;

у напрямку з правого на лівий берег.

"Це потрібно для проведення ремонту, щоб пришвидшити відновлення руху поїздів на "зеленій" лінії метро", - пояснили громадянам.

Які автобуси та як саме змінять свій рух

З огляду на заплановані обмеження - на час виконання робіт - свій маршрут змінять:

автобуси №22;

автобуси №91.

Уточнюється, що вони будуть курсувати через Дарницький міст.

"Про відновлення руху транспорту у звичайному режимі повідомимо додатково", - додали у КМДА.

Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Насамкінець водіїв і пасажирів попросили "враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок".

Нагадаємо, після нічного масованого обстрілу Києва 22 жовтня поїзди на зеленій лінії метро почали курсувати лише між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний хутір".

Рух між двома берегами столиці було тимчасово перервано через пошкодження Південного мосту.