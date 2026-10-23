Южный мост Киева частично перекрывают: что изменится для водителей и пассажиров

Жителей и гостей Киева предупредили, что сегодня, 23 октября, движение по Южному мосту временно перекроют в одну сторону. Из-за этого изменят свой маршрут и некоторые автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Движение между двумя берегами столицы было временно прервано из-за повреждения Южного моста.

Напомним, после ночного массированного обстрела Киева 22 октября поезда на зеленой линии метро начали курсировать только между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор".

В заключение водителей и пассажиров попросили "учитывать временные изменения при планировании поездок" .

"О возобновлении движения транспорта в обычном режиме сообщим дополнительно", - добавили в КГГА.

Уточняется, что они будут курсировать через Дарницкий мост .

Учитывая запланированные ограничения - на время выполнения работ - свой маршрут изменят :

"Это нужно для проведения ремонта, чтобы ускорить возобновление движения поездов на "зеленой" линии метро ", - объяснили гражданам.

В КГГА рассказали, что в пятницу, 23 октября, движение по Южному мосту столицы временно перекроют :

Впоследствии движение транспорта по Южному мосту возобновили в обоих направлениях, хотя проезд с правого на левый берег разрешили только по одной полосе.

Учитывая ситуацию, в столице организовали дополнительные рейсы Киевской кольцевой электрички (Kyiv City Express).

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