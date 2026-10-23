Южный мост Киева частично перекрывают: что изменится для водителей и пассажиров
Жителей и гостей Киева предупредили, что сегодня, 23 октября, движение по Южному мосту временно перекроют в одну сторону. Из-за этого изменят свой маршрут и некоторые автобусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Когда именно и в какую сторону перекрывают мост
В КГГА рассказали, что в пятницу, 23 октября, движение по Южному мосту столицы временно перекроют:
- ориентировочно с 12:00 до 15:00;
- в направлении с правого на левый берег.
"Это нужно для проведения ремонта, чтобы ускорить возобновление движения поездов на "зеленой" линии метро", - объяснили гражданам.
Какие автобусы и как именно изменят свое движение
Учитывая запланированные ограничения - на время выполнения работ - свой маршрут изменят:
- автобусы №22;
- автобусы №91.
Уточняется, что они будут курсировать через Дарницкий мост.
"О возобновлении движения транспорта в обычном режиме сообщим дополнительно", - добавили в КГГА.
Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
В заключение водителей и пассажиров попросили "учитывать временные изменения при планировании поездок".
Напомним, после ночного массированного обстрела Киева 22 октября поезда на зеленой линии метро начали курсировать только между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор".
Движение между двумя берегами столицы было временно прервано из-за повреждения Южного моста.
Впоследствии движение транспорта по Южному мосту возобновили в обоих направлениях, хотя проезд с правого на левый берег разрешили только по одной полосе.
Учитывая ситуацию, в столице организовали дополнительные рейсы Киевской кольцевой электрички (Kyiv City Express).
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