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Южный мост Киева частично перекрывают: что изменится для водителей и пассажиров

11:26 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Южный мост Киева частично перекрывают: что изменится для водителей и пассажиров Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Жителей и гостей Киева предупредили, что сегодня, 23 октября, движение по Южному мосту временно перекроют в одну сторону. Из-за этого изменят свой маршрут и некоторые автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Когда именно и в какую сторону перекрывают мост

В КГГА рассказали, что в пятницу, 23 октября, движение по Южному мосту столицы временно перекроют:

  • ориентировочно с 12:00 до 15:00;
  • в направлении с правого на левый берег.

"Это нужно для проведения ремонта, чтобы ускорить возобновление движения поездов на "зеленой" линии метро", - объяснили гражданам.

Какие автобусы и как именно изменят свое движение

Учитывая запланированные ограничения - на время выполнения работ - свой маршрут изменят:

  • автобусы №22;
  • автобусы №91.

Уточняется, что они будут курсировать через Дарницкий мост.

"О возобновлении движения транспорта в обычном режиме сообщим дополнительно", - добавили в КГГА.

Южный мост Киева частично перекрывают: что изменится для водителей и пассажировПубликация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

В заключение водителей и пассажиров попросили "учитывать временные изменения при планировании поездок".

Напомним, после ночного массированного обстрела Киева 22 октября поезда на зеленой линии метро начали курсировать только между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор".

Движение между двумя берегами столицы было временно прервано из-за повреждения Южного моста.

Впоследствии движение транспорта по Южному мосту возобновили в обоих направлениях, хотя проезд с правого на левый берег разрешили только по одной полосе.

Учитывая ситуацию, в столице организовали дополнительные рейсы Киевской кольцевой электрички (Kyiv City Express).

Читайте также, как заработала станция метро "Черниговская" в Киеве 23 октября.

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