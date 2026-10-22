У Києві частково відкриють станцію метро "Чернігівська" після атаки РФ: названо дату

У Києві на станції метро "Чернігівська" 23 жовтня відновить роботу вестибюль № 1 - вихід у напрямку станції "Дарниця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Водночас вестибюль № 2, у напрямку станції "Лісова", наразі лишається зачиненим для пасажирських перевезень.

Вестибюль працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27.

"Завтра, 23 жовтня, на станції метро "Чернігівська" відновить роботу вестибюль № 1 - вихід у напрямку станції "Дарниця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 19 жовтня росіяни здійснили масований обстріл Києва із застосуванням балістичних ракет. Внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень станція метро "Чернігівська".

Зокрема, пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад станції. Окрім того, внаслідок атаки було пошкоджено колії, контактну рейку та систему електропостачання і і управління рухом.

Детальніше про те, як виглядає станція метро "Чернігівська" після російської атаки - читайте та дивіться в матеріалі РБК-Україна.