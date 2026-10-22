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У Києві частково відкриють станцію метро "Чернігівська" після атаки РФ: названо дату

14:55 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Києві частково відкриють станцію метро "Чернігівська" після атаки РФ: названо дату Фото: у Києві частково відкриють станцію метро "Чернігівська" після атаки РФ (РБК-Україна)
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У Києві на станції метро "Чернігівська" 23 жовтня відновить роботу вестибюль № 1 - вихід у напрямку станції "Дарниця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Завтра, 23 жовтня, на станції метро "Чернігівська" відновить роботу вестибюль № 1 - вихід у напрямку станції "Дарниця", - йдеться у повідомленні.

Вестибюль працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27.

Водночас вестибюль № 2, у напрямку станції "Лісова", наразі лишається зачиненим для пасажирських перевезень.

Нагадаємо, в ніч проти 19 жовтня росіяни здійснили масований обстріл Києва із застосуванням балістичних ракет. Внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень станція метро "Чернігівська".

Зокрема, пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад станції. Окрім того, внаслідок атаки було пошкоджено колії, контактну рейку та систему електропостачання і і управління рухом.

Детальніше про те, як виглядає станція метро "Чернігівська" після російської атаки - читайте та дивіться в матеріалі РБК-Україна.

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