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У Києві перекрили рух Південним мостом в обох напрямках

11:28 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Києві перекрили рух Південним мостом в обох напрямках Фото: Південний міст у Києві перекрито (Getty Images)
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22 жовтня, близько 11:00, зупинено рух транспорту через Південний міст у Києві.

Про це заявив начальник Департаменту патрульної поліції Олександр Білошицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Оновлення: у зв’язку із безпековими заходами, рух транспорту Південним мостом тимчасово перекритий в обох напрямках", - написав Білошицький.

Варто зазначати, що близько 06:00 22 жовтня Патрульна поліція Києва звернулася до учасників дорожнього руху у столиці.

Вона попередила, що рух транспорту тимчасово перекритий Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

"Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", - закликали поліцейські.

Що важливо розуміти, це рішення ухвалили після нової масованої атаки Росії на Київ, яка відбулася минулої ночі.

За словами президента Володимира Зеленського, цього разу ворог вдався до одразу трьох хвиль балістичних ударів по столиці.

Під час нового повітряного нападу на Київ росіяни використали 21 ракету.

"На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства", - розповів глава держави.

Раніше РБК-Україна розповідало, як сили ППО відбивали нову масовану атаку Росії 22 жовтня та скільки цілей знешкодили.

Також ми показували, як наразі виглядає столиця після ворожих ударів.

Окрім того, дізнайтеся про транспортний колапс і зліт цін на таксі в Києві.

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