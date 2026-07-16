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Південний міст Києва частково перекривають до понеділка: що змінюється для водіїв

18:56 16.07.2026 Чт
2 хв
Плануєте їхати з одного берега Дніпра на інший? Врахуйте обмеження руху
aimg Ірина Костенко
Рухатись Південним мостом може бути складніше, але лише в один бік (фото: Віталій Носач, РБК Україна)

Рух транспорту Південним мостом Києва знову обмежують. Щоб не застрягти в заторі, водіям радять враховувати зміни під час планування маршруту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Терміни: рух Південним мостом частково обмежують з 12:00 п'ятниці (17 липня) до 8:00 понеділка, 20 липня.
  • Причина: дорожники проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття на проїжджій частині мосту.
  • Напрямок: ремонтні роботи будуть виконувати в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.
  • Організація руху: роботи триватимуть цілодобово у першій смузі, тому рух транспорту буде доступний лише другою та третьою смугами.
  • Порада: водіїв просять заздалегідь враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.

В який період будуть діяти обмеження

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту Південним мостом столиці частково обмежують:

  • з 12:00 п'ятниці, 17 липня;
  • до 8:00 понеділка, 20 липня.
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Що саме зміниться для водіїв

Місцевим мешканцям та гостям Києва пояснили, що впродовж цього часу дорожники будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту.

"В напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро", - уточнили у КП "Київавтошляхміст".

Повідомляється також, що спеціалісти виконуватимуть ремонтні роботи:

  • цілодобово;
  • у першій смузі руху.

Виходячи з цього, рух транспорту на час ремонту організовують:

  • другою смугою;
  • третьою смугою.

Обмеження руху на Південному мосту Києва 17-20 липня (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які столичні дороги й мости планував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

Крім того, ми пояснювали, чому потяги метро Києва не залишають на станціях в нічну тривогу.

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