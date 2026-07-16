Південний міст Києва частково перекривають до понеділка: що змінюється для водіїв

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які столичні дороги й мости планував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

Крім того, ми пояснювали, чому потяги метро Києва не залишають на станціях в нічну тривогу.

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