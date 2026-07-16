Южный мост Киева частично перекрывают до понедельника: что меняется для водителей

Движение транспорта по Южному мосту Киева снова ограничивают. Чтобы не застрять в пробке, водителям советуют учитывать изменения при планировании маршрута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по Южному мосту столицы частично ограничивают:
Местным жителям и гостям Киева объяснили, что в течение этого времени дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части моста.
"В направлении с левого на правый берег реки Днепр", - уточнили в КП "Киевавтодормост".
Сообщается также, что специалисты будут выполнять ремонтные работы:
Исходя из этого, движение транспорта на время ремонта организовывают:
В заключение в КГГА отметили, что в коммунальном предприятии:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие столичные дороги и мосты планировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.
Кроме того, мы объясняли, почему поезда метро Киева не оставляют на станциях в ночную тревогу.
Читайте также, как в Киеве подорожал проезд с 15 июля, и кто имеет право на льготы.