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Южный мост Киева частично перекрывают до понедельника: что меняется для водителей

18:56 16.07.2026 Чт
2 мин
Планируете ехать с одного берега Днепра на другой? Учтите ограничения движения
aimg Ирина Костенко
Двигаться по Южному мосту может быть сложнее, но только в одну сторону (фото: Виталий Носач, РБК Украина)

Движение транспорта по Южному мосту Киева снова ограничивают. Чтобы не застрять в пробке, водителям советуют учитывать изменения при планировании маршрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Сроки: движение по Южному мосту частично ограничивают с 12:00 пятницы (17 июля) до 8:00 понедельника, 20 июля.
  • Причина: дорожники будут проводить ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части моста.
  • Направление: ремонтные работы будут выполнять в направлении с левого на правый берег Днепра.
  • Организация движения: работы будут продолжаться круглосуточно в первой полосе, поэтому движение транспорта будет доступно только по второй и третьей полосам.
  • Совет: водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.

В какой период будут действовать ограничения

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по Южному мосту столицы частично ограничивают:

  • с 12:00 пятницы, 17 июля;
  • до 8:00 понедельника, 20 июля.
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Что именно изменится для водителей

Местным жителям и гостям Киева объяснили, что в течение этого времени дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части моста.

"В направлении с левого на правый берег реки Днепр", - уточнили в КП "Киевавтодормост".

Сообщается также, что специалисты будут выполнять ремонтные работы:

  • круглосуточно;
  • в первой полосе движения.

Исходя из этого, движение транспорта на время ремонта организовывают:

  • по второй полосе;
  • по третьей полосе.

Ограничение движения на Южном мосту Киева 17-20 июля (схема: kyivcity.gov.ua)

В заключение в КГГА отметили, что в коммунальном предприятии:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие столичные дороги и мосты планировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

Кроме того, мы объясняли, почему поезда метро Киева не оставляют на станциях в ночную тревогу.

Читайте также, как в Киеве подорожал проезд с 15 июля, и кто имеет право на льготы.

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