Южный мост Киева частично перекрывают до понедельника: что меняется для водителей

Главное: Сроки : движение по Южному мосту частично ограничивают с 12:00 пятницы (17 июля) до 8:00 понедельника, 20 июля.

: движение по Южному мосту частично ограничивают с 12:00 пятницы (17 июля) до 8:00 понедельника, 20 июля. Причина : дорожники будут проводить ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части моста.

: дорожники будут проводить ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части моста. Направление : ремонтные работы будут выполнять в направлении с левого на правый берег Днепра.

: ремонтные работы будут выполнять в направлении с левого на правый берег Днепра. Организация движения : работы будут продолжаться круглосуточно в первой полосе, поэтому движение транспорта будет доступно только по второй и третьей полосам.

: работы будут продолжаться круглосуточно в первой полосе, поэтому движение транспорта будет доступно только по второй и третьей полосам. Совет: водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.

В какой период будут действовать ограничения

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по Южному мосту столицы частично ограничивают:

с 12:00 пятницы, 17 июля;

до 8:00 понедельника, 20 июля.

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Что именно изменится для водителей

Местным жителям и гостям Киева объяснили, что в течение этого времени дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части моста.

"В направлении с левого на правый берег реки Днепр", - уточнили в КП "Киевавтодормост".

Сообщается также, что специалисты будут выполнять ремонтные работы:

круглосуточно;

в первой полосе движения.

Исходя из этого, движение транспорта на время ремонта организовывают:

по второй полосе;

по третьей полосе.

Ограничение движения на Южном мосту Киева 17-20 июля (схема: kyivcity.gov.ua)

В заключение в КГГА отметили, что в коммунальном предприятии: