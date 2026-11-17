Фото: міст Патона через Дніпро в Києві (Віталій Носач / РБК-Україна)

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У Києві після нічної російської атаки 17 листопада закрили для транспорту Південний і Північний мости. На інших переправах рух продовжується, однак на деяких діють тимчасові обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Унаслідок нічної атаки РФ пошкоджень зазнали Південний і Північний мости. Наразі обидві переправи повністю закриті для руху транспорту. На інших мостах столиці діють такі правила: Подільський мостовий перехід - проїзд із лівого на правий берег тимчасово обмежують приблизно на 15 хвилин після початку повітряної тривоги.

- проїзд із лівого на правий берег тимчасово обмежують приблизно на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Дарницький міст і міст Метро - відкриті для транспорту без обмежень.

- відкриті для транспорту без обмежень. Міст імені Є. О. Патона - працює за реверсивною схемою. Із 6:00 до 16:00 проїзд дозволений із лівого берега на правий, а з 16:00 до 24:00 - у зворотному напрямку. Фото: схема роботи мостів Києва після нічної атаки РФ (t.me/KyivCityOfficial) У КМДА закликали водіїв враховувати актуальні обмеження під час планування поїздок містом.