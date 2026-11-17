Південний і Північний мости закриті: у КМВА розповіли, як працюють інші переправи
У Києві після нічної російської атаки 17 листопада закрили для транспорту Південний і Північний мости. На інших переправах рух продовжується, однак на деяких діють тимчасові обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Унаслідок нічної атаки РФ пошкоджень зазнали Південний і Північний мости. Наразі обидві переправи повністю закриті для руху транспорту.
На інших мостах столиці діють такі правила:
- Подільський мостовий перехід - проїзд із лівого на правий берег тимчасово обмежують приблизно на 15 хвилин після початку повітряної тривоги.
- Дарницький міст і міст Метро - відкриті для транспорту без обмежень.
- Міст імені Є. О. Патона - працює за реверсивною схемою. Із 6:00 до 16:00 проїзд дозволений із лівого берега на правий, а з 16:00 до 24:00 - у зворотному напрямку.
У КМДА закликали водіїв враховувати актуальні обмеження під час планування поїздок містом.
Нагадуємо, у ніч на 17 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Під удар потрапили Південний і Північний мости: обидві переправи зазнали пошкоджень, рух ними повністю перекрили.
За словами президента України Володимира Зеленського, цієї ночі окупанти випустили чотири балістичні ракети по Південному мосту та ще три - по Північному.