Росіяни в ніч з 16 на 17 листопада атакували балістикою Північний та Південний мости Києва. Внаслідок обстрілу рух по кожному з них перекрито, а у низці районів виникли пожежі та є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Наслідки обстрілу Києва

За даними влади, внаслідок нічних ударів по столиці пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та виникли пожежі у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському районах.

Зокрема, пошкоджено та призупинено рух Північним та Південним мостами, а також ворог пошкодив системи критичної інфраструктури, через що у деяких районах перебої з водою і теплом.

Щодо інших наслідків, відомо наступне:

у Деснянському районі через падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхівки;

у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків палали склади;

в Оболонському районі зафіксовано дві пожежі. Зокрема, виникло загорання у складських приміщеннях.

"Внаслідок ворожої атаки постраждав 34-річний чоловік. Наразі його госпіталізовано у лікарню", - йдеться у повідомленні КМВА.

Зміна руху транспорту

Також у КМДА поінформували, що у зв'язку з перекриттям мостів змінено рух громадського транспорту. Детальніше на фото нижче.