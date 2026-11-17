Нічний обстріл Києва: пошкоджено і перекрито рух Північним та Південним мостами, палали склади
Росіяни в ніч з 16 на 17 листопада атакували балістикою Північний та Південний мости Києва. Внаслідок обстрілу рух по кожному з них перекрито, а у низці районів виникли пожежі та є постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.
Наслідки обстрілу Києва
За даними влади, внаслідок нічних ударів по столиці пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та виникли пожежі у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському районах.
Зокрема, пошкоджено та призупинено рух Північним та Південним мостами, а також ворог пошкодив системи критичної інфраструктури, через що у деяких районах перебої з водою і теплом.
Щодо інших наслідків, відомо наступне:
- у Деснянському районі через падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхівки;
- у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків палали склади;
- в Оболонському районі зафіксовано дві пожежі. Зокрема, виникло загорання у складських приміщеннях.
"Внаслідок ворожої атаки постраждав 34-річний чоловік. Наразі його госпіталізовано у лікарню", - йдеться у повідомленні КМВА.
Зміна руху транспорту
Також у КМДА поінформували, що у зв'язку з перекриттям мостів змінено рух громадського транспорту. Детальніше на фото нижче.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, що внаслідок нічних ударів по Києву було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену. Зокрема, наразі обмежено рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір".