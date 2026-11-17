В ніч на вівторок, 17 листопада, російські окупанти запустили чотири балістичні ракети по Південному мосту Києва і три - по Північному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Була окрема доповідь по ситуації з логістикою після влучань по мостах в Києві. Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному. Визначили необхідні сили й засоби, а також термін для відновлення", - зазначив глава держави.

Президент додав, що окремо обговорив з урядовцями реалізацію програми екстреної підтримки української логістики, про яку Україна домовилась з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Премʼєр-міністр доповів про перші рішення Єврокомісії. Визначили подальші кроки", - наголосив Зеленський.

Глава держави заявив, що є окремі доручення МВС України для реорганізації транспортних потоків. Зокрема, потрібні резервні схеми роботи транспорту, маршрутів, додаткових сил на кожен варіант розвитку подій.