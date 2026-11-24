Нагадаємо, тиждень тому Японія та Південна Корея піднімали винищувачі через російські літаки. У Токіо тоді заявили, що два літаки, ймовірно, порушили повітряний простір Японії поблизу острова Окіносіма.

Подібне траплялося й раніше. У грудні 2023 року чотири російські та два китайські військові літаки увійшли в зону ППО Південної Кореї з півночі від острова Уллин, а Сеул також відправив до них винищувачі.

Тим часом Москва поглиблює військову співпрацю з Пхеньяном. Росія регулярно б'є по українських містах північнокорейськими балістичними ракетами KN-23, а президент України Володимир Зеленський попереджав про нарощення поставок із КНДР.

Як повідомляло РБК-Україна, керівник Офісу президента Кирило Буданов дав тривожний прогноз щодо КНДР. За його словами, Північна Корея використовує досвід війни проти України, щоб розвивати власну армію та озброєння.