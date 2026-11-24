Несколько российских военных самолетов утром 24 ноября ненадолго залетели в зону ПВО Южной Кореи над Японским морем. Сеул поднял в небо истребители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и агентство Yonhap.
Российские самолеты вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ) ранним утром во вторник. Они приблизились к острову Уллин, после чего покинули зону.
Идентификационная зона ПВО - это не воздушное пространство страны. Это более широкая территория, где государство требует от иностранных самолетов заранее сообщать о себе.
Из-за появления самолетов военные объявили экстренную тревогу. Воздушные силы Южной Кореи подняли истребители.
По данным Объединенного комитета начальников штабов, российские самолеты вышли из зоны без нарушения воздушного пространства страны.
Незадолго до заявления военных правительство провинции Северная Кенсан разослало жителям острова Уллин предупреждение о необходимости эвакуироваться.
Приблизительно через пять минут тревогу отменили. Однако в сообщении самолеты ошибочно назвали предположительно северокорейскими.
Напомним, неделю назад Япония и Южная Корея поднимали истребители из-за российских самолетов. В Токио тогда заявили, что два самолета, вероятно, нарушили воздушное пространство Японии вблизи острова Окиносима.
Подобное случалось и раньше. В декабре 2023 годачетыре российских и два китайских военных самолета вошли в зону ПВО Южной Кореи с севера от острова Уллин, а Сеул также отправил в них истребители.
Тем временем Москва углубляет военное сотрудничество с Пхеньяном. Россия регулярно бьет по украинским городам северокорейские баллистические ракеты KN-23, а президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о наращивании поставок из КНДР.
Как сообщало РБК-Украина, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов дал тревожный прогноз по КНДР. По его словам, Северная Корея использует опыт войны против Украины, чтобы развивать свою армию и вооружение.