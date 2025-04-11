Південь України у сніговому полоні: негода ускладнила рух на Миколаївщині та Херсонщині

Погода в Україні

РБК-Україна писало, що синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Також прогнозуються пориви вітру до 20 м/с у південних областях, зокрема в Кіровоградській та Дніпропетровській.

Крім того, сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували сильні погодні умови на високогір'ї Карпат. ДСНС закликає українців утриматися від походів у гори.

У "Укргідрометцентрі" додали, що вночі 11 і 12 квітня на більшій частині України очікуються заморозки в повітрі до 5 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Заморозки на поверхні ґрунту до 5 градусів будуть також 13 та 14 квітня, що супроводжуватиметься І рівнем небезпечності.

Квітневе похолодання в Україні

Нагадаємо, 10 квітня сильні пориви вітру та хуртовини призвели до відключення електроенергії в кількох десятках населених пунктів Львівської області. Знеструмлення також сталося частково на Прикарпатті. Українців попередили про можливі нові аварійні відключення електрики.

Додатково, фахівці звертають увагу на потенційну небезпеку зниження температури повітря до нуля градусів і нижче, що може спричинити заморозки.

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