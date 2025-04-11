Південь України у сніговому полоні: негода ускладнила рух на Миколаївщині та Херсонщині

У п’ятницю, 11 квітня, Україну продовжує засипати снігом. У південних регіонах випало до 16 см снігу, що значно ускладнило рух на дорогах.
Про це розповідає РБК-Україна.
У Херсонській області через погіршення погодних умов на дорогах утворилася ожеледиця. Керівник ОВА Олександр Прокудін закликав водіїв без потреби не виїжджати, а пішоходів - бути максимально обережними.
Комунальні служби працюють у посиленому режимі, техніка вже задіяна для ліквідації наслідків негоди. Влада рекомендує залишатися вдома, поки ситуація не стабілізується.
У Миколаєві через ускладнені погодні умови тролейбуси та трамваї курсують із затримками, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Трамваї і тролейбуси у Миколаєві курсують із затримками (фото: Олександр Сєнкевич)
Комунальники працюють над розчищенням спусків, підйомів, проспекту Богоявленського та Центрального. Влада закликає водіїв та пішоходів бути обережними.
Очевидці також повідомляють, що на трасі Миколаїв - Одеса ситуація залишається складною.
РБК-Україна писало, що синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Також прогнозуються пориви вітру до 20 м/с у південних областях, зокрема в Кіровоградській та Дніпропетровській.
Крім того, сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували сильні погодні умови на високогір'ї Карпат. ДСНС закликає українців утриматися від походів у гори.
У "Укргідрометцентрі" додали, що вночі 11 і 12 квітня на більшій частині України очікуються заморозки в повітрі до 5 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Заморозки на поверхні ґрунту до 5 градусів будуть також 13 та 14 квітня, що супроводжуватиметься І рівнем небезпечності.
Нагадаємо, 10 квітня сильні пориви вітру та хуртовини призвели до відключення електроенергії в кількох десятках населених пунктів Львівської області. Знеструмлення також сталося частково на Прикарпатті. Українців попередили про можливі нові аварійні відключення електрики.
Додатково, фахівці звертають увагу на потенційну небезпеку зниження температури повітря до нуля градусів і нижче, що може спричинити заморозки.
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