Стихія накрила Карпати: що коїться на вершинах і чому рятувальники б'ють на сполох
Сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат суттєву негоду. У ДСНС українців закликають не виходити в гори.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Що відбувається на високогір'ї Карпат
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 11 квітня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Там фіксують сильний туман, через який видимість - мінімальна.
Крім того, на високогір'ї Карпат досі сніжить.
Вітер - західний, 13-15 м/с. При цьому температура повітря -13°С.
Погода на горі Піп Іван зранку 11 квітня (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
У прес-службі Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook наголосили, що в районі Чорногірського масиву спостерігаються складні погодні умови:
- випадання снігу;
- сильна хуртовина;
- перенесення снігу;
- погіршення видимості внаслідок низької хмарності та хуртовини.
"Опадів випало 11 мм за 7 год. Снігопад триває", - уточнили рятувальники.
Крім того, вони звернулись до туристів із проханням не виходити в гори чи на гірські маршрути - до покращення погоди.
Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/dsns.if)
Яку погоду прогнозують в Івано-Франківській області
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 11 квітня погода очікується хмарна, з проясненнями.
І в Івано-Франківську, і по області прогнозують небезпечні метеорологічні явища:
- значний сніг, мокрий сніг (15-29 мм за 12 годин та менше);
- налипання мокрого снігу (11-34 мм);
- на дорогах - місцями ожеледиця (1 рівень небезпечності, жовтий);
- пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.
Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Денна температура повітря очікується при цьому така:
- у місті - від 4 до 6 градусів за Цельсієм;
- по області - 1-6 градусів вище нуля;
- у високогір'ї Карпат - 1-6 градусів морозу.
"Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на автошляхах - 2-4 км", - уточнили синоптики.
Прогноз погоди на 11 квітня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Нагадаємо, вчора, 10 квітня, через сильні пориви вітру та хуртовини без світла залишились люди у пів сотні населених пунктах Львівської області.
Частина Прикарпаття також була знеструмлена через негоду. При цьому українців попередили: можуть бути нові аварійні відключення.
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