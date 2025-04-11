Стихія накрила Карпати: що коїться на вершинах і чому рятувальники б'ють на сполох

Сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат суттєву негоду. У ДСНС українців закликають не виходити в гори.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відбувається на високогір'ї Карпат

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 11 квітня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Там фіксують сильний туман, через який видимість - мінімальна.

Крім того, на високогір'ї Карпат досі сніжить.

Вітер - західний, 13-15 м/с. При цьому температура повітря -13°С.

Погода на горі Піп Іван зранку 11 квітня (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

У прес-службі Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook наголосили, що в районі Чорногірського масиву спостерігаються складні погодні умови:

випадання снігу;

сильна хуртовина;

перенесення снігу;

погіршення видимості внаслідок низької хмарності та хуртовини.

"Опадів випало 11 мм за 7 год. Снігопад триває", - уточнили рятувальники.

Крім того, вони звернулись до туристів із проханням не виходити в гори чи на гірські маршрути - до покращення погоди.

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/dsns.if)

Яку погоду прогнозують в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 11 квітня погода очікується хмарна, з проясненнями.

І в Івано-Франківську, і по області прогнозують небезпечні метеорологічні явища:

значний сніг, мокрий сніг (15-29 мм за 12 годин та менше);

налипання мокрого снігу (11-34 мм);

на дорогах - місцями ожеледиця (1 рівень небезпечності, жовтий);

пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Денна температура повітря очікується при цьому така:

у місті - від 4 до 6 градусів за Цельсієм;

по області - 1-6 градусів вище нуля;

у високогір'ї Карпат - 1-6 градусів морозу.

"Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на автошляхах - 2-4 км", - уточнили синоптики.

Прогноз погоди на 11 квітня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)