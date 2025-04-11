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До 16 см снігу: синоптики назвали області України, які найбільше засніжило

Україна, П'ятниця 11 квітня 2025 10:27
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До 16 см снігу: синоптики назвали області України, які найбільше засніжило Фото: синоптики назвали області, які найбільше засніжbkj 11 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку 11 квітня в Україні засніжило. В деяких регіонах очікуються кучугури до 16 см.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"11 квітня у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вранці значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу (утворення снігового покриву 5-16 см), на дорогах ожеледиця", - розповіли синоптики.

Крім того, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

"Вночі 11 та 12 квітня на більшій частині території України заморозки в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - додали в "Укргідрометцентрі".

Також 13 та 14 квітня заморозки на поверхні грунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Потепління в Україні

Останніми днями в Україні сильно похолодало. Синоптики попереджали, що заморозки і сніг протримаються практично тиждень. 12 квітня стане перехідним перед тим, як температура в Україні почне підніматися.

А вже 13 квітня в Україну прийде потепління. У неділю, 13 квітня, коли українці відзначатимуть Вербну неділю, погода в Україні має бути переважно без опадів.

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