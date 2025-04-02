Синоптики попереджають про потенційно небезпечне погодне явище з 6 квітня: про що йдеться
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що з 6 квітня зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважатиметься потенційно небезпечним погодним явищем. Йдеться про заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Що таке заморозки та коли вони можуть бути небезпечними
Українцям пояснили, що в цьому році - починаючи з 6 квітня - якщо температури повітря будуть знижуватися до 0°C та нижче, то це вважатиметься заморозками.
Зазначається, що вони матимуть потенційно небезпечний або стихійний характер, адже в Україні вже розпочався вегетаційний період (час, впродовж якого рослини ростуть та розвиваються) - коли середньодобова температура повітря становить 5°C і вище.
В УкрГМЦ нагадали, що заморозок - це явище, характерне для перехідних періодів:
- від зими до літа;
- від літа до зими.
"Зазвичай заморозком називають короткочасне зниження температури повітря або поверхні ґрунту до 0°C та нижче на фоні сталої додатної температури", - пояснили експерти.
Уточнюється, що заморозки найчастіше відмічаються у нічні або ранкові години за ясної, тихої погоди - коли створюються умови для інтенсивного радіаційного вихолоджування земної поверхні та приземного шару повітря.
Крім того, заморозки можливі внаслідок загального похолодання.
"Небезпечні заморозки переважно мають адвективно-радіаційний характер", - додали в Українському гідрометеорологічному центрі.
Насамкінець синоптики зауважили, що саме з 6 квітня очікують на зниження температури до заморозків.
"Тож слідкуйте за попередженнями від УкрГМЦ, щоб бути готовими до будь-яких проявів погоди", - підсумували в установі.
Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, що на Україну насувається холодна повітряна маса. За її словами, похолодання може супроводжуватись "ймовірними нічними заморозками, посиленням вітру та мокрим снігом".
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