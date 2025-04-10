Весна без світла: Прикарпаття знеструмлене через потужний вітер і сніг

Через сильні пориви вітру та сніг із дощем без світла залишились мешканці багатьох населених пунктів Прикарпаття. Українців попереджають - можуть бути нові аварійні знеструмлення.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Ситуація з відключеннями у Чернівецькій області

У прес-службі АТ "Чернівціобленерго" у Facebook повідомили, що на тлі негоди - сильних поривів вітру, снігу з дощем і холоду - в мережах області вже фіксують аварійні вимкнення електроенергії.

Станом на 10 годину ранку четверга (10 квітня), було знеструмлено п'ять ліній 10 кВ у Вижницькій дільниці. Внаслідок цього без напруги залишись мешканці:

села Виженка;

села Чорногузи;

села Іспас;

села Берегомет;

села Мигово;

частково - міста Вижниця.

Також аварійно були вимкнені лінії, які живлять споживачів:

у селі Брусеньки;

у селі Нижні Станівці;

на хуторі Німчич;

на хуторі Затінь;

у селі Красноїльськ;

у селі Стара Красношора;

у селі Чудей;

частково - у селі Їжівці.

Мешканців області попередили, що "з такою погодою ще можуть бути нові аварійні знеструмлення".

"Як правило, це відбувається ланцюговою реакцією: ми відновлюємо живлення в одному місці, слідом виникає знеструмлення в кількох інших. Тож сьогодні для нас складний день. Поки триватиме негода, аварійні ситуації в електричних мережах ще виникатимуть", - пояснили в обленерго.

Уточнюється, що крім аварійних бригад до відновлювальних робіт долучають також вахтові бригади обленерго разом із технікою.

"Тож підсилюємо свої можливості, щоб подати напругу усім аварійно знеструмленим споживачам, щойно буде технічна можливість", - додали в установі.

Зазначається, що кол-центр "Чернівціобленерго" працює цілодобово. Телефонувати можна за такими номерами:

(0372) 584 980;

067 230 99 00;

099 230 99 00.

Публікація АТ "Чернівціобленерго" (скриншот: facebook.com/oblenergocv)

Що розповіли у "Прикарпаттяобленерго"

Оператор системи розподілу електричної енергії АТ "Прикарпаттяобленерго" повідомив, що внаслідок погодних умов на Прикарпатті знеструмлено близько 4,5 тисячі споживачів.

"Через посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с та налипання мокрого снігу, на Прикарпатті - аварійні знеструмлення. Вимкнення торкнулися 41-го населеного пункту", - розповіли у прес-службі компанії у Facebook.

Уточнюється, що знеструмлення по лініях 6-10 кВ зафіксовані:

у Лисці;

у Тлумачі;

у Городенці;

у Коломиї;

у Снятині;

у Галичі;

у Косові;

у Рогатині;

у Богородчанах;

у Калуші.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання в перелічених населених пунктах. Роботи з ліквідації поодиноких погашень також виконують на Франківщині", - наголосили у компанії.

Насамкінець громадянам нагадали, що ті, у кого немає світло, можуть дізнатись причину відсутності електропостачання:

на стартовій сторінці сайту обленерго - під кнопкою "Вимкнення";

в меню Viber-боту обленерго - за номером особового рахунку.

Публікація АТ "Прикарпаттяобленерго" (скриншот: facebook.com/oe.if.ua)