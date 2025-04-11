Юг Украины в снежном плену: непогода осложнила движение в Николаевской и Херсонской областях

Погода в Украине

РБК-Украина писало, что синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Также прогнозируются порывы ветра до 20 м/с в южных областях, в частности в Кировоградской и Днепропетровской.

Кроме того, сегодня утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали сильные погодные условия на высокогорье Карпат. ГСЧС призывает украинцев воздержаться от походов в горы.

В "Укргидрометцентре" добавили, что ночью 11 и 12 апреля на большей части Украины ожидаются заморозки в воздухе до 5 градусов (II уровень опасности, оранжевый). Заморозки на поверхности почвы до 5 градусов будут также 13 и 14 апреля, что будет сопровождаться І уровнем опасности.

Апрельское похолодание в Украине

Напомним, 10 апреля сильные порывы ветра и метели привели к отключению электроэнергии в нескольких десятках населенных пунктов Львовской области. Обесточивание также произошло частично на Прикарпатье. Украинцев предупредили о возможных новых аварийных отключениях электричества.

Дополнительно, специалисты обращают внимание на потенциальную опасность снижения температуры воздуха до нуля градусов и ниже, что может вызвать заморозки.

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