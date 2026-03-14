Пів року без мікросхем для "Іскандерів": нові подробиці удару по заводу у Брянську
Підприємство в РФ, яке виготовляє мікросхеми для російських ракет, отримало сильні пошкодження в результаті удару ЗСУ і не може функціонувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Як уточнили в Генштабі, удар було завдано по підприємству воєнно-промислового комплексу "Кремній Ел".
Під удар потрапили два об'єкти заводу:
- Основний виробничий корпус - тут виготовляли інтегральні мікросхеми для балістичних, крилатих та зенітних ракет.
- Склад компонентів - тут зберігали матеріали для виробництва мікросхем.
Після влучання в основний корпус виникла пожежа на площі близько 1000 м², дах зруйновано. Площа пожежі на складі склала близько 400 м².
Фото: де розташований завод "Кремній-Ел" (скриншот Google Maps)
Наслідки для противника
За даними Генштабу, виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на шість місяців. Росія на цей час втратила одне з джерел постачання для своїх ракетних програм.
Раніше у Генштабі пояснювали, що "Кремній Ел" - це дуже важливий для РФ оборонний завод. Він виробляє напівпровідники та мікросхеми - ключові компоненти для сучасної зброї. Зокрема, вони використовуються в "Іскандерах" і новій розробці РФ "Іздєліє-30".
Нагадаємо, 10 березня по заводу у Брянську прилетіли Storm Shadow. На кадрах, які оприлюднили у Генштабі, видно ураження виробничих потужностей.
До цього українські ракети "Фламінго" вдарили по Воткінському заводу, де виробляють ракети "Іскандер-М", "Орєшнік", "Тополь-М". Підприємство отримало значні руйнування.