ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Полгода без микросхем для "Искандеров": новые подробности удара по заводу в Брянске

13:43 14.03.2026 Сб
2 мин
Storm Shadow остановили "сердце" ракетной программы РФ надолго
aimg Елена Чупровская
Полгода без микросхем для "Искандеров": новые подробности удара по заводу в Брянске Фото: ракеты Storm Shadow вызвали крупный пожар на заводе в Брянске (MBDA)

Предприятие в РФ, которое изготавливает микросхемы для российских ракет, получило сильные повреждения в результате удара ВСУ и не может функционировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Как уточнили в Генштабе, удар был нанесен по предприятию военно-промышленного комплекса "Кремний Эл".

Под удар попали два объекта завода:

  • Основной производственный корпус - здесь изготавливали интегральные микросхемы для баллистических, крылатых и зенитных ракет.
  • Склад компонентов - здесь хранили материалы для производства микросхем.

После попадания в основной корпус возник пожар на площади около 1000 м², крыша разрушена. Площадь пожара на складе составила около 400 м².

Полгода без микросхем для &quot;Искандеров&quot;: новые подробности удара по заводу в БрянскеФото: где расположен завод "Кремний-Эл" (скриншот Google Maps)

Последствия для противника

По данным Генштаба, производство на предприятии остановлено ориентировочно на шесть месяцев. Россия на это время потеряла один из источников поставок для своих ракетных программ.

Ранее в Генштабе объясняли, что "Кремний Эл" - это очень важный для РФ оборонный завод. Он производит полупроводники и микросхемы - ключевые компоненты для современного оружия. В частности, они используются в "Искандерах" и новой разработке РФ" Изделие-30".

Напомним, 10 марта по заводу в Брянске прилетели Storm Shadow. На кадрах, которые обнародовали в Генштабе, видно поражение производственных мощностей.

До этого украинские ракеты "Фламинго" ударили по Уоткинскому заводу, где производят ракеты "Искандер-М", "Орешник", "Тополь-М". Предприятие получило значительные разрушения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ
Новости
Комбинированный удар по Киевщине: повреждены общежитие, дома, есть жертвы
Аналитика
