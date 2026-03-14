Полгода без микросхем для "Искандеров": новые подробности удара по заводу в Брянске

Предприятие в РФ, которое изготавливает микросхемы для российских ракет, получило сильные повреждения в результате удара ВСУ и не может функционировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Как уточнили в Генштабе, удар был нанесен по предприятию военно-промышленного комплекса "Кремний Эл".

Под удар попали два объекта завода:

Основной производственный корпус - здесь изготавливали интегральные микросхемы для баллистических, крылатых и зенитных ракет.

Склад компонентов - здесь хранили материалы для производства микросхем.

После попадания в основной корпус возник пожар на площади около 1000 м², крыша разрушена. Площадь пожара на складе составила около 400 м².

Последствия для противника

По данным Генштаба, производство на предприятии остановлено ориентировочно на шесть месяцев. Россия на это время потеряла один из источников поставок для своих ракетных программ.

Ранее в Генштабе объясняли, что "Кремний Эл" - это очень важный для РФ оборонный завод. Он производит полупроводники и микросхемы - ключевые компоненты для современного оружия. В частности, они используются в "Искандерах" и новой разработке РФ" Изделие-30".