Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Питання територій "у глухому куті". Україна не бажає віддавати Донбас Росії, - ЗМІ

Фото: переговори України та США у Флориді щодо мирної угоди (t.me/umerov_rustem)
Автор: Валерій Ульяненко

Обговорення мирного плану США тривають, але питання територіальних поступок, схоже, зайшло "у глухий кут". Україна не погоджується віддати РФ неокуповані території Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCnews.

Видання пише, що під час зустрічі делегацій України та США у Флориді не вдалося досягти прогресу у вирішальному питанні щодо здачі Києвом неокупованих територій Донбасу.

Джерело, обізнане з переговорами, повідомило ABCnews, що Росія все ще не готова обговорювати будь-яку форму перемир'я, а Україна не бажає поступатися територіями.

За даними джерела, під час переговорів підіймалися питання гарантій безпеки для України, доля заморожених активів РФ, а також можливі вибори в Україні.

Видання наголошує, що згода російського диктатора Володимира Путіна на мирну угоду є малоймовірною. Воно зазначило, що глава Кремля переконаний в успіху на полі бою і готовий чекати, поки Київ погодиться на його умови.  

Мирний план США

Нагадаємо, за останні тижні українські урядовці кілька разів зустрічалися з американськими чиновниками для обговорення мирного плану США.

Після перших переговорів, які відбулися в Женеві, стало відомо, що документ скоротили. Згідно з повідомленнями ЗМІ, тепер у ньому замість 28 пунктів всього 19.

Наразі деталі нової версії мирного плану залишаються невідомими. Примітно, що спочатку США вимагали, щоб Україна віддала Росії Донецьку і Луганську області. Крім того, документ містив й інші неприйнятні для України речі.

За даними джерел РБК-Україна, у новій версії мирного плану немає жодних обмежень на чисельність ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів зі США територіальне питання обговорювали 6,5 годин "тільки за окремими пунктами".

Російська ФедераціяУкраїнаДонбасВійна в Українімирний план США