Вопрос территорий "в тупике". Украина не желает отдавать Донбасс России, - СМИ

Издание пишет, что во время встречи делегаций Украины и США во Флориде не удалось достичь прогресса в решающем вопросе о сдаче Киевом неоккупированных территорий Донбасса.

Источник, ознакомленный с переговорами, сообщил ABC News, что Россия все еще не готова обсуждать любую форму перемирия, а Украина не желает уступать территории.

По данным источника, во время переговоров поднимались вопросы гарантий безопасности для Украины, судьба замороженных активов РФ, а также возможные выборы в Украине.

Издание подчеркнуло, что согласие российского диктатора Владимира Путина на мирное соглашение маловероятно. Оно отметило, что глава Кремля убежден в успехе на поле боя и готов ждать, пока Киев согласится на его условия.