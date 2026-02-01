ua en ru
Питання пари діб: президент Сербії очікує на удар США по Ірану

Неділя 01 лютого 2026 19:00
Питання пари діб: президент Сербії очікує на удар США по Ірану Фото: Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що США можуть завдати удару по Ірану протягом найближчих двох діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pink.

За словами Вучича, США можуть завдати удару, щоб відвернути увагу від опублікованих днями файлів у справі Епштейна. Президент Сербії впевнений, що інцидент прискорює рішення, тому він очікує атаку на Іран протягом 48 годин.

"Коли з'являється подібна нісенітниця, як це було з Монікою Левінські, тоді когось починають бомбардувати. Чи прискорює вони ухвалення рішень - я майже впевнений", - сказав Вучич.

США готуються атакувати Іран, а Тегеран погрожує війною

Нагадаємо, днями The Wall Street Journal написало, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді попрацювати над можливими варіантами швидких дій проти Ірану.

Як пояснили джерела, заходи мають нести рішучий характер і не втягнути США в тривалу війну на Близькому Сході.

Крім того, джерела The New York Times розповіли, що Трампу представили кілька сценаріїв ударів по Ірану, які, зокрема, включають сухопутне вторгнення.

Тим часом Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї попередив, що будь-яка атака з боку США спровокує "регіональну війну" на Близькому Сході.

