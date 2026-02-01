Питання пари діб: президент Сербії очікує на удар США по Ірану

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що США можуть завдати удару по Ірану протягом найближчих двох діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pink .

За словами Вучича, США можуть завдати удару, щоб відвернути увагу від опублікованих днями файлів у справі Епштейна. Президент Сербії впевнений, що інцидент прискорює рішення, тому він очікує атаку на Іран протягом 48 годин.

"Коли з'являється подібна нісенітниця, як це було з Монікою Левінські, тоді когось починають бомбардувати. Чи прискорює вони ухвалення рішень - я майже впевнений", - сказав Вучич.