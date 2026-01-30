З сухопутним вторгненням. Трампу представили нові варіанти ударів по Ірану, - NYT

Президенту США Дональду Трампу представили кілька розширених сценаріїв ударів по Ірану, серед яких – сухопутне вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

За словами кількох американських чиновників, останніми днями президенту США запропонували розширений список потенційних військових варіантів дій проти Ірану, спрямованих на знешкодження ядерних та ракетних об'єктів країни, або ліквідацію верховного лідера Ірану.

Ці варіанти виходять за рамки пропозицій, які Трамп розглядав два тижні тому, коли хотів зупинити вбивства протестувальників іранськими урядовими силами безпеки та пов'язаними з ними ополченнями.

Поточний набір варіантів навіть включає можливість для американських військ здійснювати наземні рейди на об'єкти в Ірані.

За словами представників Білого Дому, Трамп ще не одобрив військові дії та не обрав один із варіантів, запропонованих Пентагоном. Президент залишається відкритим до пошуку дипломатичного рішення, і деякі чиновники визнали, що публічні погрози мали на меті спонукати іранців до переговорів.