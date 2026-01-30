ua en ru
З сухопутним вторгненням. Трампу представили нові варіанти ударів по Ірану, - NYT

П'ятниця 30 січня 2026 11:45
З сухопутним вторгненням. Трампу представили нові варіанти ударів по Ірану, - NYT Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президенту США Дональду Трампу представили кілька розширених сценаріїв ударів по Ірану, серед яких – сухопутне вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

За словами кількох американських чиновників, останніми днями президенту США запропонували розширений список потенційних військових варіантів дій проти Ірану, спрямованих на знешкодження ядерних та ракетних об'єктів країни, або ліквідацію верховного лідера Ірану.

Ці варіанти виходять за рамки пропозицій, які Трамп розглядав два тижні тому, коли хотів зупинити вбивства протестувальників іранськими урядовими силами безпеки та пов'язаними з ними ополченнями.

Поточний набір варіантів навіть включає можливість для американських військ здійснювати наземні рейди на об'єкти в Ірані.

За словами представників Білого Дому, Трамп ще не одобрив військові дії та не обрав один із варіантів, запропонованих Пентагоном. Президент залишається відкритим до пошуку дипломатичного рішення, і деякі чиновники визнали, що публічні погрози мали на меті спонукати іранців до переговорів.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Трамп сказав, що Іран нібито "прагне укласти нову угоду" та пригрозив Тегерану масштабними атаками, якщо він не погодиться. У Ірані спростували "бажання угоди" та заявили, що армія нібито готова "негайно та рішуче" відповісти на будь-яку агресію на землі, в повітрі чи морі.

Також повідомлялось, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі сьогодні, 30 січня, планує відвідати Туреччину, щоб спробувати запобігти ударам США по Ірану.

