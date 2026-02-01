Вопрос пары суток: президент Сербии ожидает удар США по Ирану

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что США могут нанести удар по Ирану в течение ближайших двух суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pink .

По словам Вучича, США могут нанести удар, чтобы отвлечь внимание от опубликованных на днях файлов по делу Эпштейна. Президент Сербии уверен, что инцидент ускоряет решение, поэтому он ожидает атаку на Иран в течение 48 часов.

"Когда появляется подобная чепуха, как это было с Моникой Левински, тогда кого-то начинают бомбардировать. Ускоряет ли они принятие решений - я почти уверен", - сказал Вучич.