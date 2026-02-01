Іран пригрозив США: будь-яка атака спровокує "регіональну війну"
Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї попередив, що будь-яка атака з боку США спровокує "регіональну війну" на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press і Bloomberg.
За словами Хаменеї, американці повинні розуміти, що якщо вони почнуть війну, то це буде "війна регіонального масштабу".
"Ми не є призвідниками, ми не збираємося проявляти несправедливість ні до кого, ми не плануємо нападати на жодну країну. Але якщо хтось проявить жадібність і захоче напасти або заподіяти шкоду, іранський народ завдасть йому важкого удару", - заявив верховний лідер Ірану.
AP пише, що заява Хаменеї є прямою погрозою на слова президента США Дональда Трампа, який говорив, що США готові завдати удару по Ірану через криваве придушення Тегераном загальнонаціональних протестів.
Також заяву було сказано в той час, як авіаносець USS Abraham Lincoln і пов'язані з ним американські військові кораблі перебувають в Аравійському морі.
Але досі неясно, чи застосує Трамп силу. Він неодноразово заявляв, що хоче вести переговори, і піднімав питання про ядерну програму Тегерана як ще одну проблему, яку хоче вирішити.
Повертаючись до Хаменеї, у своїй заяві він висловився про протести, назвавши їх "державним переворотом". За його словами, демонстранти націлилися на центри, які керують країною.
"Переворот було придушено. Їхньою метою було знищення важливих і ефективних центрів, що беруть участь в управлінні країною, і з цієї причини вони атакували поліцію, урядові установи, об'єкти (Гвардії революції - ред.), банки та мечеті, а також спалили примірники Корану", - стверджує аятолла Хаменеї.
Загроза зіткнення Ірану та США
Як пише AP, Іран планував у неділю і понеділок провести військові навчання з бойовою стрільбою в Ормузькій протоці - вузькому гирлі Перської затоки, через яке проходить п'ята частина всієї торгівлі нафтою.
Однак Центральне командування ЗС США попередило про неприпустимість загроз американським військовим кораблям або літакам під час навчань, а також про неприпустимість порушення комерційного судноплавства.
США готуються до ударів по Ірану
Нагадаємо, вчора джерела WSJ розповіли, що Дональд Трамп доручив своїй команді опрацювати варіанти швидких військових дій проти Ірану.
Йдеться про заходи, які мали б рішучий характер, але не втягнули Сполучені Штати в тривалу війну на Близькому Сході.
Також днями в NYT була інформація, що Трампу представили кілька розширених сценаріїв ударів по Ірану, серед яких - сухопутне вторгнення.