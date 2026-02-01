Іран пригрозив США: будь-яка атака спровокує "регіональну війну"

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї попередив, що будь-яка атака з боку США спровокує "регіональну війну" на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press і Bloomberg .

За словами Хаменеї, американці повинні розуміти, що якщо вони почнуть війну, то це буде "війна регіонального масштабу".

"Ми не є призвідниками, ми не збираємося проявляти несправедливість ні до кого, ми не плануємо нападати на жодну країну. Але якщо хтось проявить жадібність і захоче напасти або заподіяти шкоду, іранський народ завдасть йому важкого удару", - заявив верховний лідер Ірану.

AP пише, що заява Хаменеї є прямою погрозою на слова президента США Дональда Трампа, який говорив, що США готові завдати удару по Ірану через криваве придушення Тегераном загальнонаціональних протестів.

Також заяву було сказано в той час, як авіаносець USS Abraham Lincoln і пов'язані з ним американські військові кораблі перебувають в Аравійському морі.

Але досі неясно, чи застосує Трамп силу. Він неодноразово заявляв, що хоче вести переговори, і піднімав питання про ядерну програму Тегерана як ще одну проблему, яку хоче вирішити.

Повертаючись до Хаменеї, у своїй заяві він висловився про протести, назвавши їх "державним переворотом". За його словами, демонстранти націлилися на центри, які керують країною.

"Переворот було придушено. Їхньою метою було знищення важливих і ефективних центрів, що беруть участь в управлінні країною, і з цієї причини вони атакували поліцію, урядові установи, об'єкти (Гвардії революції - ред.), банки та мечеті, а також спалили примірники Корану", - стверджує аятолла Хаменеї.

Загроза зіткнення Ірану та США

Як пише AP, Іран планував у неділю і понеділок провести військові навчання з бойовою стрільбою в Ормузькій протоці - вузькому гирлі Перської затоки, через яке проходить п'ята частина всієї торгівлі нафтою.

Однак Центральне командування ЗС США попередило про неприпустимість загроз американським військовим кораблям або літакам під час навчань, а також про неприпустимість порушення комерційного судноплавства.