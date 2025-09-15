Питання нацбезпеки: хто отримав повноваження визначати критично важливі підприємства ОПК

У зв'язку з ліквідацією в Україні Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) перейшли до іншого відомства.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Українцям розповіли, що у зв'язку з ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості до Міністерства оборони України перейшли функції щодо:
Уточнюється, що відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів України.
"Захист кадрового ресурсу оборонних підприємств – це питання національної безпеки", - наголосила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.
У Міноборони наголосили, що критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими залишаються незмінними.
Зазначається також, що статус критично важливих підприємств, отриманий від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, - залишається чинним впродовж року з моменту його отримання (за умови перебування у процесі виконання відповідних контрактів).
Інші ж підприємства ОПК можуть відтепер звертатися для визначення їх критично важливими на електронну пошту МОУ: dsropk@mod.gov.ua.
Насамкінець в Міноборони розповіли, що підприємства та установи, які офіційно визнані критично важливими та виконують державні контракти для забезпечення Сил безпеки й оборони, зможуть:
Це повинно забезпечити можливість підприємствам та організаціям навіть у найскладніших умовах війни:
"Багато ключових виробництв працюють у найскладніших умовах, щоб армія своєчасно отримувала сучасну зброю та техніку. Покращуємо умови для їхньої безперебійної роботи", - підсумувала Гвоздяр.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що президент Володимир Зеленський підписав закон про підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Він передбачає створення в Україні унікального правового режиму Defence City.
Крім того, ми пояснювали, як в Україні змінюється система закупівель дронів для ЗСУ та як працює спеціальний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence (який дозволяє військовим самостійно замовляти дрони й швидко їх отримувати).
Читайте також, що відомо про переговори України щодо запуску оборонного виробництва для нашої країни за кордоном.