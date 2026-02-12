UA

Пісторіус зробив заяву щодо термінів вступу України до ЄС

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Узгодити конкретну дату вступу України до Європейського Союзу цілком можливо, однак це потребує переговорів і окремої підготовчої роботи.

Як передає РБК-Україна, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

Читайте також: "Я хочу конкретну дату": Зеленський зажадав чіткості щодо вступу України в ЄС

Пісторіус відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що Україна потребує визначення конкретної дати свого вступу до ЄС, оскільки членство у Євросоюзі є частиною безпекової архітектури.

Німецький міністр заявив, що вважає реалістичним домовитися про таку дату.

"Конкретна дата завжди можлива", - зазначив він.

Водночас Пісторіус наголосив, що визначення цієї дати потребує окремої роботи.

"Якою вона має бути? Про це треба вести переговори. Це не те, що можна визначити під впливом моменту", - додав глава Міноборони Німеччини.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, ЄС готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду. Зокрема, воно може бути поступовим і передбачати надання Києву попереднього захисту.

В Україні заявляли, що в мирному плані США зафіксовано дату вступу до ЄС у 2027 році. Але при цьому є нюанс - положення переглядається через заперечення з боку окремих країн-членів ЄС.

Нещодавно Politico розкрило план ЄС із п'яти кроків, який може надати Україні часткове членство ще до завершення всіх реформ і повноправного вступу до блоку.

Зазначається, що план не передбачає спрощення вимог до реформ, однак має стати політичним сигналом підтримки Україні та іншим країнам-кандидатам, чиє просування гальмується війною або політичними суперечками всередині блоку.

Водночас головною перешкодою для просування ініціативи залишається позиція прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти вступу України до ЄС.

Члени Євросоюзу розглядають різні варіанти подолання блокування - від очікування результатів виборів в Угорщині до можливого використання політичних механізмів тиску в межах ЄС.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зробить все для підготовки вступу в ЄС до 2027 року і підкреслив, що хоче конкретної дати.

