Писториус сделал заявление по срокам вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в ЕС

Напомним, ЕС готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение. В частности, оно может быть постепенным и предусматривать предоставление Киеву предварительной защиты.

В Украине заявляли, что в мирном плане США зафиксирована дата вступления в ЕС в 2027 году. Но при этом есть нюанс - положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных стран-членов ЕС.

Недавно Politico раскрыло план ЕС из пяти шагов, который может предоставить Украине частичное членство еще до завершения всех реформ и полноправного вступления в блок.

Отмечается, что план не предусматривает упрощения требований к реформам, однако должен стать политическим сигналом поддержки Украине и другим странам-кандидатам, чье продвижение тормозится войной или политическими спорами внутри блока.

В то же время главным препятствием для продвижения инициативы остается позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против вступления Украины в ЕС.

Члены Евросоюза рассматривают различные варианты преодоления блокировки - от ожидания результатов выборов в Венгрии до возможного использования политических механизмов давления в рамках ЕС.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сделает все для подготовки вступления в ЕС до 2027 года и подчеркнул, что хочет конкретной даты.