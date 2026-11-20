Європа не повинна відкидати можливість переговорів з Росією у Москві, якщо вони дадуть якийсь результат.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням Spiegel .

За його словами, було б помилкою просто відхилити пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести переговори з європейцями у Москві.

"Відхилити запрошення до Москви було б абсолютно неправильним сигналом. Ми мусимо розмовляти. Лише той, хто розмовляє, може зрештою досягти результатів", - заявив Пісторіус.

Однак, міністр зазначив, що у цьому процесі є важливими не запрошення, а конкретні результати переговорів, зокрема припинення вогню в Україні.

"Якщо він зараз надсилає перші сигнали та запрошує європейців до Москви, то це слід вітати з усіх боків", - підкреслив Пісторіус.

Водночас він застеріг від сценарію, за якого переговори затягуватимуться або використовуватимуться лише як дипломатична декорація, тоді як російські атаки на Україну триватимуть та гинитимуть люди.

"Щоб з’ясувати це питання, ми повинні поговорити один з одним", - додав німецький міністр.