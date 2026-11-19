Путін цинічно запросив європейців до Москви, хоче говорити про "безпеку"
Росія запропонувала представникам Європи приїхати до Москви, щоб прояснити свою позицію. Це нібито допоможе сформувати повоєнну архітектуру безпеки на континенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна, передає ТАСС.
Путін запросив європейців
За словами диктатора, Росія буцімто погодилася з пропозицією американських переговорників. Йдеться про те, що безпека України має бути вписана у спільну європейську безпеку.
"Що за істерику ми бачимо зараз у деяких європейських столицях? Чого поганого? Безпека України має бути вписана у європейську безпеку", - цинічно заявив Путін.
Він каже, що обговорювати безпеку Європи без Європи було б дивно, тому РФ хоче краще зрозуміти позицію представників ЄС.
"І тому ми дипломатичними каналами запропонували європейцям приїхати до Москви для того, щоб визначити їхню позицію", - нахабно заявив диктатор.
І зарозуміло пообіцяв, що тільки після цього Росія вирішить, у якому форматі вона продовжить діалог з Україною.
Пєсков про переговори
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков додав, що Кремль поки що не повідомлятиме, кого саме з європейців запросили до Москви.
Раніше РБК-України писало, що Росія нібито зацікавлена у завершенні війни в Україні. Але Київ для цього має погодитись на компроміси, які Москва пропонувала США до переговорів в Анкориджі, каже Путін.
Крім того, Путін нафантазував, що РФ нібито не розпочинала війну в Україні, а навпаки - вісім років намагалася її завершити, поки "Київ проводив військові заходи".
Також європейські союзники України зберуться сьогодні в Берліні зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
За словами німецьких посадовців, головною темою стане підтвердження зобов'язань щодо надійних і юридично зобов'язуючих гарантій безпеки для України.