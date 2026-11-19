Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами закликав їх безпосередньо спілкуватися з російським диктатором.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat .

Фінський лідер розповів, що Трамп зателефонував з літака Air Force One і розповів про переговори з російським диктатором і головою КНР Сі Цзіньпіном.

За словами Стубба, Трамп також зазначив, що європейцям слід підтримувати прямий контакт із Путіним.

"Справа в тому, що в Росії є лише одна людина, яка вирішує питання війни та миру, і це Володимир Путін", - сказав президент США.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з європейськими лідерами Дональд Трамп розкритикував витрати на підтримку України з боку так званої "Коаліції охочих".