Писториус призвал европейцев не отказываться от переговоров по Украине в Москве
Европа не должна исключать возможность переговоров с Россией в Москве, если они дадут какой-то результат.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По его словам, было бы ошибкой отклонить предложение российского диктатора Владимира Путина провести переговоры с европейцами в Москве.
"Отклонить приглашение в Москву было бы абсолютно неправильным сигналом. Мы должны разговаривать. Только разговаривающий может в конечном итоге добиться результатов", - заявил Писториус.
Однако министр отметил, что в этом процессе важны не приглашение, а конкретные результаты переговоров, в частности прекращение огня в Украине.
"Если он сейчас посылает первые сигналы и приглашает европейцев в Москву, то это следует поздравлять со всех сторон", - подчеркнул Писториус.
В то же время, он предостерег от сценария, при котором переговоры будут затягиваться или использоваться только как дипломатическая декорация, тогда как российские атаки на Украину будут продолжаться и погибать люди.
"Чтобы узнать этот вопрос, мы должны поговорить друг с другом", - добавил немецкий министр.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия предложила представителям Европы приехать в Москву, чтобы прояснить свою позицию по отношению к Украине. Это поможет сформировать послевоенную архитектуру безопасности на континенте.
Президент США Дональд Трамп также призвал европейцев напрямую общаться с Путиным.
В то же время Эстония жестко ответила на предложение Путина по поводу переговоров в Москве.