Европа не должна исключать возможность переговоров с Россией в Москве, если они дадут какой-то результат.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По его словам, было бы ошибкой отклонить предложение российского диктатора Владимира Путина провести переговоры с европейцами в Москве.

"Отклонить приглашение в Москву было бы абсолютно неправильным сигналом. Мы должны разговаривать. Только разговаривающий может в конечном итоге добиться результатов", - заявил Писториус.

Однако министр отметил, что в этом процессе важны не приглашение, а конкретные результаты переговоров, в частности прекращение огня в Украине.

"Если он сейчас посылает первые сигналы и приглашает европейцев в Москву, то это следует поздравлять со всех сторон", - подчеркнул Писториус.

В то же время, он предостерег от сценария, при котором переговоры будут затягиваться или использоваться только как дипломатическая декорация, тогда как российские атаки на Украину будут продолжаться и погибать люди.

"Чтобы узнать этот вопрос, мы должны поговорить друг с другом", - добавил немецкий министр.