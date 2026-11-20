Главі Кремля не варто запрошувати європейських лідерів до Москви. Є одне питання, на яке Путіну потрібно відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни в X.

Цахкна написав, що жодний "кремлівський туризм" тут не допоможе. Він нагадав, що Європа тримається однієї позиції вже багато років.

"Позиція Європи залишається незмінною вже багато років. Єдина проблема полягає в небажанні Путіна змінити курс", - наголосив міністр.

Що має зробити Кремль

"Замість того щоб розсилати запрошення до Москви, Путіну слід відповісти на одне справді важливе запитання: коли Росія припинить бомбардувати Україну, вбивати її людей і систематично руйнувати енергетичну інфраструктуру?" - написав Цахкна.

За його словами, якщо Кремль хоче миру, треба починати з погодження припинення вогню. Україна пропонувала це неодноразово, а міжнародна спільнота неодноразово закликала до цього. Міністр назвав такий крок першим на шляху до змістовних переговорів про тривалий мир.

Європі, на думку Тсахкни, не варто дозволяти втягувати себе в дипломатичний театр. Не потрібно й обговорювати нові ультиматуми Путіна. Серед них - вимогу до Фінляндії вийти з НАТО.

"У Москві немає нічого нового для обговорення. Вимоги Росії залишаються незмінними, і Європа не повинна йти на компроміси щодо безпекового вибору суверенних держав", - підкреслив міністр.

Успіх будь-яких дипломатичних зусиль, за його оцінкою, визначатиме те, чи змінить Росія свою поведінку на практиці.

"До того часу ми повинні продовжувати посилювати тиск на Москву та зміцнювати Україну", - написав Тсахкна.

Він пояснив, що це означає збереження санкцій, військову та фінансову підтримку, а також роботу над надійними гарантіями безпеки. За його словами, "Коаліція охочих" уже готується до повоєнного періоду, а ЄС працює над новими санкціями.

"Путін має зрозуміти: ні запрошення, ні ультиматуми не змінять позицію Європи. Росія повинна припинити агресію, поважати суверенітет України та відмовитися від імперських амбіцій, які становлять загрозу для безпеки всієї Європи", - заявив естонський міністр.

Нагадаємо, 19 листопада президент США Дональд Трамп зателефонував з літака на зустріч європейських союзників Києва в Берліні та поставив під сумнів подальшу багатомільярдну допомогу Україні.

Це сталося за кілька годин після його саміту з главою Кремля Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені.