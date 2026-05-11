Писториус раскрыл истинную причину заявлений Путина о конце войны

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал во время пресс-конференции с украинским коллегой Михаилом Федоровым.

Он отметил, что именно от главы Кремля зависит прекращение войны и террора гражданского населения Украины.

"Я считаю, что Путин своим поведением сейчас хочет отвлечь внимание от собственной слабости. На данный момент он вряд ли может похвастаться территориальными достижениями. Его армия снова и снова теряет части захваченных территорий", - сказал Писториус.

Глава немецкого Минобороны отметил, что российский диктатор мог бы просто завершить войну в Украине, если действительно видит конец конфликта.

"У любого внимательного наблюдателя сразу возникает вопрос: если он действительно видит конец этой войны, то мог бы просто ее завершить? Тогда момент завершения был бы полностью в его руках. Но при этом он снова выдвигает условия - как и всегда", - отметил он.

Войну можно завершить прямо сейчас

Писториус отметил опасения того, что заявления диктатора являются очередным маневром для введения в заблуждение и частью гибридной войны России. Он добавил, что на протяжении последних лет каждый раз, когда речь шла о прекращении огня или мире, Путин в конце концов вел себя совсем иначе, чем было договорено.

"Правда в том - и я не устану это повторять - что если бы Владимир Путин хотел прекратить свою захватническую войну против Украины, он мог бы сделать это очень просто: выведя свои войска или пригласив к конкретным переговорам без предварительных условий", - подчеркнул Писториус.

Что предшествовало

В субботу, 9 мая, российский диктатор во время своего выступления на параде в Москве сделал ряд заявлений относительно войны против Украины. По его словам, российско-украинская война якобы близится к завершению.

"Думаю, дело подходит к концу", - подчеркнул глава Кремля.