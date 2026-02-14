Пісторіус не бачить перспектив у РФ продовжувати війну і пояснює, як дотиснути Москву

Росія не зможе економічно підтримувати війну проти України ще тривалий час. Водночас партнери повинні якомога швидше зупинити приплив грошей до Москви від продажу нафти та газу, що фінансує воєнну машину Кремля.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
"Було б дуже дивно, якби Росія змогла підтримувати це (війну - ред.) ще дуже, дуже довго", - сказав Пісторіус.
Для того, щоб унеможливити фінансування воєнної машини Кремля. потрібно зупинити приплив грошей до РФ від енергоносіїв, заявив високопосадовець.
"Ми повинні якомога швидше, остаточно і повністю зупинити приплив грошей від продажу газу і нафти, тому що це джерело фінансування цієї жахливої війни, грошові кошти, які потрібні Росії", - зазанчив міністр оборони ФРН.
Як відомо, 12 лютого за підсумками "Рамштайна" Німеччина запропонувала західним союзникам надати Україні 35 ракет PAC-3, які призначені для систем Patriot. Ці ракети наразі вркай необхідні Україні для збиття ворожих цілей.
Борис Пісторіус заявив, що Берлін збирається поставити Україні ще п'ять ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо країни-партнери нададуть загалом 30 ракет PAC-3.
Нагадаємо, що через критичну нестачу ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot українські пускові установки в січні залишалися порожніми, що дозволяло балістиці ворога безперешкодно атакувати енергетику.
Слід зазначити, що Пісторіус не єдиний в Європі, хто не вірить у перемогу Росії та її сили продовжувати війну ще тривалий час. Наприклад, напередодні президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що російський диктатор Володимир Путін "стратегічно програв", а Україна виграє війну.