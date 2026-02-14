Пісторіус не бачить перспектив у РФ продовжувати війну і пояснює, як дотиснути Москву

"Було б дуже дивно, якби Росія змогла підтримувати це (війну - ред.) ще дуже, дуже довго", - сказав Пісторіус.

Для того, щоб унеможливити фінансування воєнної машини Кремля. потрібно зупинити приплив грошей до РФ від енергоносіїв, заявив високопосадовець.

"Ми повинні якомога швидше, остаточно і повністю зупинити приплив грошей від продажу газу і нафти, тому що це джерело фінансування цієї жахливої війни, грошові кошти, які потрібні Росії", - зазанчив міністр оборони ФРН.